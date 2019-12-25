Самара, , 12:05 — REGNUM Бывшего полицейского в Самаре признали виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, с мая 2017 года по май 2018 года обвиняемый получил от начальника службы путей транспортного муниципального предприятия взятку в виде щебня общей массой порядка 36 тонн. За это полицейский не должен был применять меры ответственности в случае выявления нарушений этим предприятием или его должностными лицами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ и п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Суд признал бывшего полицейского виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 3 месяца в колонии строгого режима. Кроме этого, мужчина лишен права два года занимать должности в государственных, муниципальных и правоохранительных органах.

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