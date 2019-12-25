Калач, Воронежская область, , 11:52 — REGNUM Житель Воронежской области перед судом ответит за издевательства над супругой и собственной пятилетней дочкой. 41-летний житель Калача обвиняется сразу по трём статьям Уголовного кодекса — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», «Истязание» и «Принуждение потерпевшей к даче ложных показаний, соединенное с угрозой убийством». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской области 25 декабря.

По версии следствия, мужчина неоднократно избивал свою дочь 2014 года рождения, выражался в её адрес грубой нецензурной бранью, отбирал еду, которой закусывал выпивку. Обвиняемый выгонял маленького ребёнка из дома — девочка ночевала на работе у матери, у знакомых и даже в реабилитационном центре. Все деньги, которые он отбирал у работавшей жены и получал от случайных заработков, он тратил на спиртное. Когда мать девочки, не выдержав издевательств над ребёнком, обратилась в полицию, которая возбудила дело, муж потребовал от неё забрать заявление. При этом он угрожал ей убийством, размахивая ножом перед лицом женщины.

В ходе предварительного следствия мужчина вину не признал. В настоящее время он находится под арестом. Дело в отношении него с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.