Тбилиси, , 11:50 — REGNUM В Грузии в ущелье Атени возле села Ормоци 25 декабря к тушению лесного пожара привлекли вертолет пограничной полиции. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По данным журналистов, вертолет был привлечен после того, как пожарные в течение ночи не смогли справится с огнем. Всего с пожаром в данном районе борются около 200 человек из разных регионов Грузии. Мобилизована гусеничная техника.

За распространением огня следят с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Как передавало ИА REGNUM, за предыдущие сутки на территории Грузии были обнаружены 11 очагов лесных пожаров. Четыре из них смогли потушить в первый день.