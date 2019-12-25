Военный самолет разбился в Иране
Тегеран,
25 декабря 2019, 11:49 — REGNUM В северной иранской провинции Арденбиль разбился самолет ВВС Ирана. Об этом 25 декабря сообщает агентство IRNA со ссылкой на местные власти.
Также указывается, что в настоящее время ведутся поиски упавшего самолета. При этом не сообщается ничего о судьбе его экипажа.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Красноярском крае жёсткую посадку совершил вертолет Ми-8, в результате чего пострадали не менее шести человек.
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История вопроса
Авиапроисшествия — это происшествия с участием летательного аппарата, которое привело к гибели либо серьёзным травмам людей, а также существенному повреждению либо утрате воздушного судна. В приложении 13 к Конвенции о международной гражданской авиации к авиационным происшествиям не относят, если гибель или травму получает безбилетный пассажир, скрывающийся вне зон для пассажиров и экипажа; если телесные повреждения получены в результате естественных причин, нанесены самому себе либо другими лицами.
По статистике половина всех авиапроисшествий происходят по вине экипажа. Еще 22% относятся к отказам техники, к погодным условия — 12%, к терроризму — 9%. Ещё 7% происшествий происходит по причине ошибок наземного персонала — авиадиспетчеров и авиатехников. Наиболее опасными моментами полета остаются посадка и взлёт самолета.