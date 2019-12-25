Тегеран, , 11:49 — REGNUM В северной иранской провинции Арденбиль разбился самолет ВВС Ирана. Об этом 25 декабря сообщает агентство IRNA со ссылкой на местные власти.

Также указывается, что в настоящее время ведутся поиски упавшего самолета. При этом не сообщается ничего о судьбе его экипажа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Красноярском крае жёсткую посадку совершил вертолет Ми-8, в результате чего пострадали не менее шести человек.

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