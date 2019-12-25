Красноярск, , 11:42 — REGNUM В Красноярском крае в причинах жесткой посадки вертолета Ми-8 будет разбираться специальная комиссия, сообщили 25 декабря в пресс-службе авиакомпании-перевозчика «КрасАвиа».

»Все пассажиры и члены экипажа живы, один пассажир и один член экипажа получили травмы», — сообщили РБК в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт Ми-8 около полудня по местному времени 25 декабря совершил жёсткую посадку в Красноярском крае.

После падения на землю воздушное судно опрокинулось на бок. Инцидент произошёл при взлёте с посадочной площадки Байкит Эвенкийского района из-за попадания вертолёта в снежный вихрь. По последним данным, пострадали шесть человек. Всего на борту находились 24 человека. Возбуждено уголовное дело.

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