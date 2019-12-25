Уфа, , 11:46 — REGNUM В кратчайшие сроки досконально изучить все обстоятельства травли девочки школьниками в Башкирии поручил следователям председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По сообщению пресс-службы ведомства, Александр Бастрыкин поставил на контроль результаты этой доследственной проверки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что член совета по правам человека в Башкирии Динар Зайнуллин на своей странице в социальной сети опубликовал заявление мамы девочки о том, что ее дочь, которая, учится в четвертом классе школ № 45 Уфы, подверглась травли со стороны старшеклассников, которые избивали ее, вымогали деньги и склоняли к суициду, а также запугивали школьницу.

Читайте ранее в этом сюжете: СК в Уфе проверит информацию о травле школьницы старшеклассниками