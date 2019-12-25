Великий Новгород, , 11:41 — REGNUM В Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отделения полиции, которые не стали реагировать на сообщение жительницы Великого Новгорода о похищении её сына-подростка, за которого у неё требовали выкуп. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, в совершении преступления подозреваются двое полицейских — оперативный дежурный и оперуполномоченный оперативно-сыскного отделения уголовного розыска управления МВД России по Великому Новгороду.

Женщина обратилась в полицию 30 декабря 2018 года и сообщила о том, что её несовершеннолетнего сына 2002 года рождения удерживают в неизвестном ей месте и требуют от неё денежный выкуп. При этом у женщины были аудиозаписи телефонных переговоров между ней, её сыном и неизвестным ей похитителем.

Сотрудники полиции, получив сообщение, не зарегистрировали его в книге учёта и не организовали необходимых проверочных мероприятий, а заявительницу убедили в том, что для подачи ею заявления и проведения оперативно-разыскных мероприятий нет оснований.

На следующий день тело подростка с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из квартир по улице Германа в Великом Новгороде. Было установлено, что удары битой и гантелей в область головы нанесли ему двое местных жителей, которые и требовали выкуп от матери погибшего.

В пресс-службе УМВД России по Новгородской области ИА REGNUM сообщили, что руководство управления назначило служебную проверку. В случае подтверждения вины полицейских их уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим мотивам, а их непосредственных руководителей обещают привлечь к дисциплинарной ответственности.