Выборг, Ленинградская область, , 11:27 — REGNUM Второе за последние дни массовое ДТП со смертельным исходом произошло на федеральной трассе А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндией) утром 25 декабря. В аварии, по предварительным данным, погиб человек. Дорога частично перекрыта.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающем за федеральные трассы региона, ДТП произошло на 110-м километре автодороги в Выборгском районе Ленинградской области около 09:30 мск. На мокрой от дождя дороге столкнулись четыре легковых автомобиля.

«В связи с тем, что поврежденные автомобили частично заняли проезжую часть, движение транспорта организовано в реверсивном режиме, затора на участке нет», — проинформировали дорожники.

Причины ДТП устанавливают правоохранительные органы.

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Как сообщало ИА REGNUM, массовое ДТП произошло 21 декабря в 05:30 мск на 143-м км автодороги «Скандинавия». Водитель грузовика столкнулся с шестью легковыми автомобилями, остановившимися впереди на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пять автомобилей загорелись. На месте погибли водители двух автомобилей, еще четыре человека получили травмы, одна женщина была госпитализирована.

Водитель грузового автомобиля задержан полицией, возбуждено уголовное дело.

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