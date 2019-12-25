Ханты-Мансийск, , 11:20 — REGNUM В Югре сотрудники полиции в ходе декабрьских рейдов выявили 890 нарушений миграционного законодательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-служба УМВД России по ХМАО.

В Нижневартовске обнаружен 31 мигрант с фиктивной пропиской. В Сургуте установлен гражданин Таджикистан, который ранее был выдворен из России, однако, сменив биографические данные, незаконно пересёк границу РФ.

Кроме того, было возбуждено три административных дела в отношении работодателей, незаконно привлекающих мигрантов к трудовой деятельности. А также трое иностранных граждан, которые находились в межгосударственном розыске.