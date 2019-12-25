Биробиджан, , 11:38 — REGNUM Сообщения о предполагаемом минировании сразу двух вокзалов поступили в правоохранительные органы Еврейской автономной области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Жители Еврейской автономной области активно делятся мнениями в социальных сетях, обсуждая очередное «минирование». В то же время правоохранители проводят осмотр автовокзала и железнодорожного вокзала Биробиджана. Территория вокзалов оцеплена, оттуда эвакуированы все люди.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о минировании детских садов в Еврейской автономной области обернулось смертью одной из воспитательниц, которая скончалась от сердечного приступа в одном из детских садов Биробиджана.