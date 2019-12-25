Кайсери, , 11:10 — REGNUM Как минимум 23 человека числятся пострадавшими в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в провинции Турции Кайсери. Об этом 25 декабря сообщает газета Cumhuriyet.

По данным издания, инцидент произошел около 03:00 по местному времени (совпадает с мск) с автобусом, следовавшим по маршруту из Вана в Кайсери. Водитель транспортного средства из-за гололедицы не смог справиться с управлением, из-за чего автобус перевернулся. Все пострадавшие в ДТП были направлены в расположенные вблизи больницы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ростовской области на трассе Миллерово — Вешенская — Ярский-Первоярский произошло смертельное ДТП, в котором пострадал ребёнок.