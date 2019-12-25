Владивосток, , 11:33 — REGNUM Прошедший во Владивостоке снег существенно не нарушил жизнедеятельность города, сообщается на странице администрации города в сети Instagram

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Спецтехника работает на дорогах Владивостока. Она обрабатывает сложные спуски и подъёмы противогололедными средствами, а также сметает снег к прибордюрной полосе.

Небольшой снег существенно не нарушил жизнедеятельность города. Все дороги открыты, общественный транспорт работает по привычному графику, детские сады и школы также функционируют в режиме рабочего дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ГИБДД Владивостока предупреждает автовладельцев о гололёде при каждом снегопаде.