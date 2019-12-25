Магадан, Магаданская область, , 11:29 — REGNUM Житель Магадана истребовал материальный ущерб с коммунальщиков за залитую дождём квартиру, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП Колымы.

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С управляющей компании в пользу заявителя взыскали 860 тыс. рублей, а также штраф и судебные издержки.

Пострадавший доказал в суде, что по вине УК из-за плохого ремонта кровли его квартиру залило и пострадало его имущество. При этом коммунальщики второй раз сделали ремонт крыши, но проблема не устранилась.

«Суд постановил взыскать с ответчика материальный ущерб, компенсацию морального вреда, штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя и судебные расходы на общую сумму 860 тыс. рублей», — пояснили в службе судебных приставов.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Магадана за обмороженные стопы на работе потребовал компенсацию в 1 млн рублей, но ему выплатили 400 тыс.