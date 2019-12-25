Благовещенск, , 11:21 — REGNUM Полиция Приамурья утилизирует огнестрельное оружие, изъятое из незаконного оборота на территории области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приамурью.

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В Приамурье правоохранители подвели итоги операции «Арсенал», целью которой было изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия. Всего за год было изъято 15 единиц незаконного оружия и 105 единиц оружия, владельцы которого хранили «стволы» с нарушением установленных правил. Незаконное оружие подлежит утилизации, остальное оружие вернут владельцам после устранения ими выявленных нарушений.

Также сообщается, что было заведено 17 уголовных дел по фактам незаконного оборота оружия и взрывчатых средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае полиция и Росгвардия уничтожили более 500 единиц незаконного огнестрельного оружия.