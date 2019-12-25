Петропавловск-Камчатский, , 11:18 — REGNUM Школы Петропавловска-Камчатского не будут работать в четверг, 26 декабря, из-за мощного циклона и шторма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Петропавловска-Камчатского.

Читайте также: Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке

В администрации города уточнили, что занятия отменены во всех без исключения школах, во всех классах, в обеих сменах. Родителей попросили проследить, чтобы дети самостоятельно не выходили на улицу.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатку надвигается циклон с Тихого океана с мощным штормом и ураганным ветром.