Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM Возгорание произошло на первом этаже в кафе в торгово-развлекательном комплексе «Монпасье» в Приморском районе Санкт-Петербурга утром 25 декабря. Об этом сообщает представитель пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу.

Возгорание произошло в 10:20 мск на улице Планерная, 59, литер А. В четырёхэтажном, II-й степени огнестойкости здании, где находится ТРК «Монпасье».

«На первом этаже в вентиляции кафе «Хорошее место» огонь затронул площадь 1 кв. м», — сообщает представитель управления.

В настоящий момент идет проверка других этажей, здание проветривается.