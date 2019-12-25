Барнаул, , 10:49 — REGNUM Период непогоды, вызванный штормовым ветром и метелью, продолжается в Алтайском крае. По данным регионального ГУ МЧС РФ, в настоящее время введено ограничение движения автотранспорта на 6 участках дорог местного и федерального значения. Это: К-03, К-09 (для всех видов транспорта) и Р-256, А-322, К-13, К-18 (для грузового и пассажирского транспорта).

Алтайские дороги заметает снегом ГУ МЧС по Алтайскому краю

Из-за бурана на дорогах Алтайском крае усилена работа патрульных служб ГУ МЧС по Алтайскому краю

В частности, полностью движение до сих пор закрыто на трассе Поспелиха — Курья — Третьяково — граница с Республикой Казахстан и автодороге сообщением Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, штормовой ветер, порывы которого достигают местами 27 метров в секунду, вновь стал причиной закрытия дорог в Алтайском крае. Произошло несколько серьезных ДТП.

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