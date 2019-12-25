Азовский район, Ростовская область, , 10:49 — REGNUM В Азовском районе Ростовской области сорван срок начала отопительного сезона. Ответственность за это прокуратура возложила на исполняющего обязанности главы муниципальной администарции, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

В ходе инспекции были выявлены многочисленные нарушения, допущенные при подготовке к зимнему периоду. В частности, администрация не контролировала работу подведомственных учреждений и предприятий, в том числе в части замены котельного оборудования, не провела проверку готовности многоквартирных домов к отопительному сезону.

Прокуратура внесла временному главе администрации Азовского района представление, однако оно было проигнорировано, «меры к устранению нарушений не приняты, ответ на акт прокурорского реагирования не направлен». В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении, руководитель администрации оштрафован. Однако паспорт готовности к отопительному сезону муниципалитет так и не получил.