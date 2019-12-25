Астрахань, , 10:47 — REGNUM Инспектор ДПС и трое местных жителей подозреваются в совершении мошенничества в сфере автострахования, в отношении них возбуждено дело по статьям о служебном подлоге, злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Как считает следствие, в июле 2019 года трое местных жителей на своих автомобилях сымитировали ДТП на одной из улиц города Камызяка. После этого они сообщили об «аварии» в полицию. На место прибыл сотрудник ДПС — друг одного из участников ДТП. Как считают следователи, он сфальсифицировал справку и схему места происшествия. С этими документами участник «аварии» обратился в страховую компанию и получил выплату в 215 тыс. рублей.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Башкирии за мошенничество со страховыми выплатами были осуждены пятеро сотрудников ГИБДД — сумма ущерба оценивалась в шесть миллионов рублей.