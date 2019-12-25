Барвиха, Московская область, 25 декабря 2019, 11:42 — REGNUM Полицейские Одинцовского горокруга задержали подозреваемую в сбыте 1,8 кг тяжелых наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
По словам начальника пресс-службы ведомства Татьяны Петровой, около одного из домов в п. Барвиха задержана 39-летняя женщина, у которой при обыске изъяли 13 свёртков со светлым порошкообразным веществом. Лабороторные исследования показали, что порошок является опасным наркотическим средством — героином. Общий вес изъятого составляет свыше 1,6 кг.
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Женщина заключена под стражу.