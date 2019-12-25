Барвиха, Московская область, , 11:42 — REGNUM Полицейские Одинцовского горокруга задержали подозреваемую в сбыте 1,8 кг тяжелых наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По словам начальника пресс-службы ведомства Татьяны Петровой, около одного из домов в п. Барвиха задержана 39-летняя женщина, у которой при обыске изъяли 13 свёртков со светлым порошкообразным веществом. Лабороторные исследования показали, что порошок является опасным наркотическим средством — героином. Общий вес изъятого составляет свыше 1,6 кг.

«Кроме того, оперативниками в телефоне злоумышленницы обнаружены адреса мест закладок наркотиков, расположенных в п. Шульгино и п. Барвиха Одинцовского г.о. В результате осмотра указанных хранилищ сотрудниками полиции обнаружено и изъято еще два пакета с аналогичным содержимым. Всего в результате мероприятия из незаконного оборота изъято около 1,8 героина», — заявила Петрова.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Женщина заключена под стражу.