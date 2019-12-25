Ростов-на-Дону, , 10:36 — REGNUM В Ростовской области на трассе Миллерово — Вешенская — Ярский-Первоярский произошло смертельное ДТП, в котором пострадал ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 25 декабря.

Дорожная авария случилась в 7:40 мск в Кашарском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Ceed не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ваз-2112.

В результате аварии водитель иномарки погиб на месте происшествия, с травмами госпитализирована 15-летняя пассажирка Ваз-2112. Сотрудники Госавтоинспекции восстанавливают картину произошедшего.