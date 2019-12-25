Салават, Башкирия, , 10:36 — REGNUM Мужчину Башкирии осудили за размещение в сети интернет экстремистских материалов. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, 28-летнего жителя Салавата признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Судом было установлено, что в феврале 2019 года обвиняемый разместил комментарий под видеороликом в социальной сети «Вконтакте». В этом комментарии он призвал к смене власти и совершению насильственных действий против должностных лиц государственных и правоохранительных органов.

Отмечается, что экспертиза признала данные материалы экстремистскими. Сообщается, что обвиняемый свою вину не признал.

В итоге, суд назначил мужчине условное наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на три года. Кроме этого, подсудимому два года запрещено заниматься администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет.

Приговор не вступил в законную силу.

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