Луганск, 25 декабря 2019, 10:30 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ один раз обстреляли территорию ЛНР, сообщили 25 декабря в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В пресс-службе Народной милиции ЛНР рассказали, что ВСУ продолжают размещать технику на подконтрольной территории возле жилых домов, создавая угрозу жизни мирным жителям.
Ранее разведка ЛНР зафиксировала три БМП 72-й бригады ВСУ в районе населённого пункта Попасная, четыре БМП в районе Новозвановки и три зенитные установки 93-й бригады ВСУ в районе населённого пункта Кряковка.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее украинские формирования выпустили 110 единиц боеприпасов по территории ДНР.
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