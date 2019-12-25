Сочи, Краснодарский край, , 10:25 — REGNUM В Лазаревском районе Сочи начался пожар лесной подстилки общей площадью 800 квадратных метров. Об этом 25 декабря сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Площадь активного горения составляет 800 квадратных метров. В ночное время были выставлены посты в населенных пунктах для проведения окарауливания», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в настоящее время нет угрозы населенным пунктам и уточняется, что по состоянию на 8:00 мск авиация МЧС (вертолёт Ка-32 с ВСУ-5) приведена в готовность для проведения операций мониторинга пожара и для его тушения.

Кроме этого, уточняется, что всего в тушении лесной подстилки в Сочи принимает участие 77 человек и 12 единиц специальной техники.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько десятков представителей пожарной службы Грузии вели борьбу с лесными пожарами, которые начались в разных местах страны.