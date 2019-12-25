Улан-Удэ, , 10:18 — REGNUM В Улан-Удэ задержали местного жителя по обвинению в убийстве собственной жены. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по Бурятии, тело 36-летней женщины было найдено ночью 24 декабря в наполненной ванне в квартире.

При этом 63-летний муж покойной сообщил следователем, что она покончила с собой.

«Однако поза, в которой находилась женщина, а также другие следы и улики, обнаруженные в квартире, не давали следователю оснований доверять заявлениям мужа», — отметили в СКР.

Эти подозрения подтвердили судмедэксперты, которые выявили криминальный характер смерти женщины. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

После того, как следователи опровергли версию супруга, тот дал признательные показания. Выяснилось, что он работал лётчиком-испытателем, а после выхода на пенсию жил с молодой женой. В последнее время они начали злоупотреблять спиртными напитками.

В тот вечер супруги вернулись из гостей, однако жена захотела продолжить возлияния. Муж попытался воспрепятствовать ей выйти из дома.

«Когда супруга стала вырываться, обвиняемый повалил ее на пол и задушил. После того, как потерпевшая перестала подавать признаки жизни, муж оттащил ее к наполненной ванной и, пытаясь привести в чувство, опустил ее голову в воду», — отметили в СКР.

Однако женщина уже была мертва. В настоящее время подозреваемому уже предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении его под стражу.

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