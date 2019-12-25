Петропавловск-Камчатский, , 10:38 — REGNUM На Камчатке в связи с приближающимся циклоном объявлено штормовое предупреждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM, со ссылкой на пресс-службу МЧС по Камчатскому краю.

Читайте также: На Камчатку идёт циклон, а за ним — мощный шторм

Утром 26 декабря у берегов полуострова ожидается опасное волнение. Всем судам, находящимся по пути в порты региона, предписано соблюдать меры безопасности в штормовых условиях и укрыться в безопасных бухтах.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатку движется циклон с Тихого океана с ураганным ветром до 30 м/сек.