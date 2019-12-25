Петропавловск-Камчатский, , 10:18 — REGNUM Штормовой ураганный ветер ожидают на Камчатке. Порывы ветра могут достигать 30 м/с, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу МЧС по Камчатскому краю.

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Циклон подходит к берегам Камчатки с Тихого океана, 26 декабря он будет бушевать в Петропавловске-Камчатском и соседних районах, 27 и 28 декабря сместится на юг полуострова. Спасатели не исключают осложнения обстановки на автотрассах, аварий в системах электроснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, циклон с сильным ветром, снегопадом и мощным штормом ждут на Камчатке.