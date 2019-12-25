Сковородино, Амурская область, , 10:17 — REGNUM В посёлке Лесной Сковородинского района Приамурья произошёл пожар в сельской школе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС.

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Возгорание школы произошло в ночное время, на место была направлена сковородинская пожарно-спасательная часть № 45, а также бойцы добровольной пожарной дружины.

«Через четыре минуты после прибытия было ликвидировано открытое горение. В результате пожара огнём повреждено потолочное перекрытие в школе на площади около 3 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина и виновник пожара устанавливаются», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной пожара в школе города Черногорска стала детская шалость с огнём.