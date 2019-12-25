Уфа, , 10:19 — REGNUM Школьников, которых подозревают в нападении на ветерана боевых действий, задержали в Башкирии. Об этом 25 декабря сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на собственный источник.

По информации источника, 24 декабря полицейские задержали еще троих подозреваемых в нападении на ветерана. Отмечается, что двое задержанных оказались девушками, которые учатся в восьмом и седьмом классе и являются проблемными подростками. Третьим задержанным оказался 15-летний ученик седьмого класса, который в текущем году уже обвинялся в грабеже.

По информации журналистов издания, задержанные уже дали признательные показания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 15 октября на ветерана боевых действий, который поздним вечером возвращался домой, в микрорайоне Инорс было совершено нападение. На мужчину напала толпа подростков, которые его избили и ограбили. Тогда стражи порядка задержали только одного подозреваемого в нападении. Им оказался 14-летний восьмиклассник.

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