Благовещенск, , 10:13 — REGNUM В доход государства по решению суда обращён телефон мужчины, который ранее сообщил в полицию о ложном минировании своего дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Амурской области.

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В Благовещенске осуждён житель областной столицы, который из хулиганских побуждений сообщил в полицию о минировании своего дома, заведомо зная, что это не соответствует действительности. В ноябре 2018 года он в состоянии алкогольного опьянения позвонил по телефону службы спасения «112» и сообщил о взрывном устройстве в доме по месту своего проживания. Мужчина сделал это, желая продемонстрировать пренебрежительное отношение к сотрудникам полиции, которые ранее, как он считал, не приехали в кротчайшее время по его вызову.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, которое рассмотрено в суде. Мужчина получил полтора года ограничения свободы. Кроме того, телефон, с которого был совершен звонок, конфискован в доход государства как орудие преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке после звонка неизвестного, сообщившего о минировании железнодорожного вокзала, была проведена срочная эвакуация.