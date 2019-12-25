Донецк, , 09:58 — REGNUM За минувшие сутки зафиксировано в ДНР восемь случаев нарушения режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины, сообщили 25 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Всего ВСУ выпустили 110 единиц боеприпасов. Так, на горловском, донецком и мариупольском направлениях в общей сложности было выпущено семь мин калибра 82 мм, применялись зенитные установки, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты 6/7), Доломитное, Донецк (терминал аэропорта, посёлок шахты «Трудовская»), Докучаевск, Саханка», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что жертв среди мирных жителей ДНР, а также повреждения гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли окраину Горловки из крупнокалиберных пулемётов, выпустив также семь мин калибра 82 мм.

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