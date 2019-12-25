Донецк, 25 декабря 2019, 09:58 — REGNUM За минувшие сутки зафиксировано в ДНР восемь случаев нарушения режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины, сообщили 25 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Всего ВСУ выпустили 110 единиц боеприпасов. Так, на горловском, донецком и мариупольском направлениях в общей сложности было выпущено семь мин калибра 82 мм, применялись зенитные установки, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
В СЦКК отметили, что жертв среди мирных жителей ДНР, а также повреждения гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли окраину Горловки из крупнокалиберных пулемётов, выпустив также семь мин калибра 82 мм.
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