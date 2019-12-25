Батуми, Грузия, , 09:51 — REGNUM Две операции сделали врачи трехлетнему ребенку, выжившему в дорожной аварии на трассе между Кобулети и Озургети в Грузии. Об этом 24 декабря сообщает Общественное телевидение со ссылкой на министра здравоохранения Аджарии Заала Микеладзе.

По данным журналистов, первую операцию малышу сделали в клинике Кобулети в области живота. Когда его состояние стабилизировалось, ребенка перевезли в Центральную больницу матери и ребенка имени Иашвили в Батуми, где провели вторую операцию.

Сообщается, что стояние ребенка стабильно тяжелое, он подключен к аппарату искусственного дыхания.

Напомним, 23 декабря на трассе между Аджарией и Гурией легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В ДТП погибли четыре человека, в том числе родители и 10-летний брат пострадавшего малыша.

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