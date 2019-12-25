Хабаровск, 25 декабря 2019, 09:50 — REGNUM В Хабаровске срочно эвакуирован автовокзал из-за сообщения о готовящемся теракте.
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На место прибыли автомобили экстренных служб, спецслужбы, кинологи с собаками. Как сообщило хабаровское ИА «ДВ-Новости», проверка не выявила взрывных устройств в здании автовокзала.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 декабря 2019 года, в Хабаровске экстренно эвакуированы аэропорт, железнодорожный вокзал из-за ложных сообщений о взрывных устройствах.