Тбилиси, , 09:43 — REGNUM Несколько десятков представителей пожарной службы Грузии вели борьбу с лесными пожарами, которые начались в разных местах страны. Об этом 25 декабря сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями грузинского МВД.

«В Грузии днем было зафиксировано 10 активных очагов по причине сухой погоды, угрозы распространения огня на населенные пункты нет», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в наиболее крупным является пожар в Атенском ущелье возле села Ормоци (регион Шида Картли), где борьбу с возгоранием ведет 40 человек из числа представителей пожарной службы Грузии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лесной пожар произошёл в районе поселка Верхняя Хобза Лазаревского района Сочи Краснодарского края.