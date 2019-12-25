Тверь, 25 декабря 2019, 09:40 — REGNUM 31-летняя жительница Твери признана виновной в совершении убийства собственной грудной дочери, сообщила пресс-служба Следственного комитета 24 декабря.
Как установлено судом и следствием, убийство произошло 9−10 ноября 2018 года. Женщина прижала лицо четырёхмесячной дочери к подушке, девочка задохнулась.
В рамках уголовного дела был проведён ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая судебная экспертиза в отношении фигурантки. Женщина признана вменяемой.
Суд признал подсудимую виновной в совершении хладнокровного убийства ребёнка и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.