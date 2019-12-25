Тверь, , 09:40 — REGNUM 31-летняя жительница Твери признана виновной в совершении убийства собственной грудной дочери, сообщила пресс-служба Следственного комитета 24 декабря.

Как установлено судом и следствием, убийство произошло 9−10 ноября 2018 года. Женщина прижала лицо четырёхмесячной дочери к подушке, девочка задохнулась.

«Согласно результатам проведенного судебно-медицинского исследования, причиной смерти малолетней явилась механическая асфиксия от сдавливания органов шеи», — уточнили в СК.

В рамках уголовного дела был проведён ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая судебная экспертиза в отношении фигурантки. Женщина признана вменяемой.

Суд признал подсудимую виновной в совершении хладнокровного убийства ребёнка и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.