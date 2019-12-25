Белогорск, Амурская область, , 10:03 — REGNUM Из-за сильного похолодания до — 36° учеников начальных классов в Белогорске перевели на дистанционное обучение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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О таком решении написал в своём аккаунте в Instagram глава города Белогорска Станислав Мелюков.

«Сегодня две новости, связанные с наступлением крайне низких температур. Первая — дал команду не применять реагент, поступивший в город накануне. По инструкции «Бионорд» можно использовать при температуре до — 32 градусов. Вчера днём начали применять, рассыпали с отсевом 5 тонн реагента при температуре — 27. Эффект есть, но не такой, как применяли при — 20. Поэтому сделаем паузу, чтобы не тратить его впустую. И вторая новость — с завтрашнего дня начальные классы школ переводятся на дистанционное обучение. То есть, начальные классы пойдут в школу только 9 января», — написал градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии из-за мороза ученикам младших классов в сельских школах отменили занятия.