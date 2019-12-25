Брянск, , 09:38 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела женщины с огнестрельным ранением в городе Клинцы Брянской области. Мужчина, стрелявший в супругу около местной школы, покончил с собой, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Предварительно установлено, что 24 декабря 2019 года около 18:00 на улице Калинина 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге. Женщина скончалась на месте происшествия. После этого мужчина свёл счёты с жизнью. Следователи назначили судебные экспертизы, допросили свидетелей, устанавливают все обстоятельства и мотивы совершённого преступления.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Убийство, совершённое с особой жестокостью» и «Незаконное ношение оружия».

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