Новосибирск, , 09:35 — REGNUM В Новосибирске объявили о восстановлении движения в метрополитене. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, ранее движение приостанавливалось из-за падения женщины на пути.

«В 10.57 поезд выехал из туннеля на станцию «Речной вокзал» по второму пути, перед ним на рельсы упала женщина», — отметили в мэрии.

В результате движение поездов было остановлено, а женщину госпитализировали. Сбой графика составил 15 минут.

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