Хабаровск, , 09:38 — REGNUM В Хабаровске экстренно эвакуирован железнодорожный вокзал в связи с угрозой теракта. Неизвестный сообщил о заложенном в здании взрывном устройстве.

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Хабаровское ИА ДВ-Новости сообщает, что здание вокзала уже обследовано спецслужбами. Минирования не обнаружено. По факту ложного сообщения о готовящемся теракте будут возбуждены уголовные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Хабаровске была проведена экстренная эвакуация аэропорта в связи с ложным сообщением о минировании.