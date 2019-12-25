Ишим, Тюменская область, , 09:34 — REGNUM В Тюменской области полицейскими изъята фальсифицированная алкогольная и табачная продукция без маркировки на сумму более 3 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

К полицейским тюменского города Ишима поступила оперативная информация о том, что некий гражданин в грузовом автомобиле хранит немаркированную алкогольную и табачную продукцию.

Сведения подтвердились. Полицейскими изъято более 600 канистр со спиртом, 300 бутылок с алкогольной продукцией и более тысячи пачек сигарет якобы от производителей известных марок на сумму свыше 3 млн рублей.

Владельцем грузовика оказался 23-летний житель Ишимского района, который признался в намерениях дальнейшей реализации фальсификата на территории области.

По факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»). На данный момент устанавливаются лица, причастные к изготовлению и реализации фальсификата.