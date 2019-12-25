Джакарта, , 09:32 — REGNUM Число погибших в результате крушения автобуса на маршруте Бенгкулу-Палембанг в индонезийской провинции Южная Суматра увеличилось до 28 человек, передает Detik.

«По последним данным, число погибших составляет 28 человек, 16 мужчин и 12 женщин. Ранения получили 14 человек», — заявил начальник отдела полиции по связям с общественностью Южной Суматры, добавив, что поиск пострадавших продолжается.

Напомним, автобус, следовавший по маршруту Бенгкулу-Палембанг упал в реку. Инцидент произошел 24 декабря около 23:15 по местному времени.

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