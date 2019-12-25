Уфа, , 09:32 — REGNUM Два человека пострадали во время пожара в одной из квартир многоквартирного дома в Башкирии. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, пожар произошел ночь 25 декабря в селе Октябрьский Уфимского района. Горела двухкомнатная квартира в многоквартирном доме по улице Центральной.

По словам спасателей, по тревоге были подняты десять пожарных на трех единицах техники, которые справились с огнем в течение получаса с момента начала пожара.

Отмечается, что в пожаре пострадали 40-летняя женщина и 46-летний мужчина.

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