Владивосток, , 09:37 — REGNUM Железнодорожный вокзал Владивостока был эвакуирован после сообщений о его «минировании», поступивших по телефону. Об этом 25 декабря сообщил представитель Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

«Было оповещение, в полицию позвонили, сказали, что заминировано. Но оперативно проверили, ничего не нашли», — приводит РИА Новости слова представителя ДВЖД.

Также она добавил, что в настоящее время железнодорожный вокзал уже продолжает работу в обычном режиме.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что все люди были экстренно эвакуированы из аэропорта Хабаровска после того, как в правоохранительные органы поступил звонок о заложенном в воздушной гавани взрывном устройстве.