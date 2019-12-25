Амстердам, , 09:28 — REGNUM В преддверии начала процесса по делу крушения малайзийского «Боинга», который намечен на март следующего года, прокуратура Нидерландов в минувшие недели провела десятки бесед с родственниками жертв. Целью бесед, согласно заявлению прокуратуры, было узнать из первых уст, как на жизнь родственников повлияла катастрофа с малайзийским «Боингом».

В течении девяти дней — как правило, по субботам — представители прокуратуры провели в общей сложности 75 бесед с родственниками голландских жертв рейса MH17. Беседы проходили в отделениях полиции в разных городах страны. Кроме того, делегация представителей голландской прокуратуры и полиции в начале декабря посетила Австралию, чтобы и там встретиться с 50 австралийскими родственниками жертв погибшего самолёта.

Беседа с прокурором является законным правом родственников жертв какого-либо преступления. Решение воспользоваться этим правом остаётся за самими родственниками.

В прокуратуре Нидерландов заявили, что считают проведённые беседы крайне ценными. Так, высказывания и мнения родственников могут использоваться, с их разрешения, в ходе процесса в качестве свидетельства пострадавших лиц. Родственники также имеют право самими выступить на процессе или подать письменно заявление.