Среднеуральск, Свердловская область, 25 декабря 2019, 09:28 — REGNUM Среднеуральская птицефабрика осуществляла слив канализационных вод на окружающую предприятие территорию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, данный факт установлен в ходе надзорных мероприятий.
Проверку провели сотрудники прокуратуры, служащие Росгвардии и специалисты Росприроднадзора в ночь с 24 на 25 декабря. Установлено, что слив осуществлялся из канализационного коллектора при помощи насоса.
По предварительным данным, площадь слива сточных вод составляет около двух гектаров.
Напомним, что ранее суд запретил Среднеуральской птицефабрике осуществлять слив производственных сточных вод, до устранения нарушений связанных с их очисткой.