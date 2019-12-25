Среднеуральск, Свердловская область, , 09:28 — REGNUM Среднеуральская птицефабрика осуществляла слив канализационных вод на окружающую предприятие территорию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, данный факт установлен в ходе надзорных мероприятий.

Проверку провели сотрудники прокуратуры, служащие Росгвардии и специалисты Росприроднадзора в ночь с 24 на 25 декабря. Установлено, что слив осуществлялся из канализационного коллектора при помощи насоса.

«По результатам проверки, а также после получения результатов лабораторных исследований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на устранение выявленных нарушений и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности», — сообщили в прокуратуре.

По предварительным данным, площадь слива сточных вод составляет около двух гектаров.

Напомним, что ранее суд запретил Среднеуральской птицефабрике осуществлять слив производственных сточных вод, до устранения нарушений связанных с их очисткой.