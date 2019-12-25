Владивосток, , 09:33 — REGNUM В Приморье в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего следователя, сфальсифицировавшего доказательства по особо тяжкому преступлению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приморью.

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«Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего следователя Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу об особо тяжком преступлении)», — уточнили специалисты.

По версии следствия, следователь в декабре 2018 года получил в производство уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотического средства в значительном размере. К сбыту наркотического средства была причастна женщина, с которой у обвиняемого сложились близкие отношения. В целях смягчения её ответственности за совершенное преступление, в марте 2019 года следователь внёс в текст протоколов допроса свидетелей недостоверные сведения, после чего убедил в необходимости их подписания. Один из свидетелей от подписания протоколов отказался.

В суде будет дана оценка действиям следователя и вынесено судебное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уфе осужден бывший полицейский, обвиняемый в применении насилия в отношении 17-летней девушки.