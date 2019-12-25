Сочи, Краснодарский край, , 09:18 — REGNUM Лесной пожар произошёл в районе поселка Верхняя Хобза Лазаревского района Сочи Краснодарского края вечером 24 декабря. По данным МЧС, горит лесная подстилка в труднодоступном месте.

По данным на утро 25 декабря пожар охватил около 800 квадратных метров. Как сообщили «Кубанские новости», по данным на 08:00 приведена в готовность авиация МЧС России — вертолет Ка-32 с ВСУ-5. Всего на ликвидации пожара работают 77 человек и 12 единиц техники.

В ноябре на Кубани из-за лесных пожаров в Северском районе были вынуждены ввести в ЧС, тогда же на территории края закрыли въезд в леса. Были возбуждены уголовные дела о поджогах.