Тбилиси, , 09:23 — REGNUM Начальника штаба «S-3» VI артиллерийской бригады минобороны Грузии задержали в связи с подозрением во взяточничестве. Сообщение об этом 24 декабря было размещено на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.

Сообщается, что задержание проводили сотрудники Антикоррупционного агентства СГБ. По версии следствия, начштаба, названный в сообщении «С. Б.», потребовал от некоего лица вознаграждение в размере $2,5 тыс. за содействие по ряду пунктов.

Следователи считают, что за взятку он обещал трудоустроить обратившегося в ряды министерства обороны, помочь ему со сдачей нормативов по физподготовке, а также отправить в командировку в Афганистан. Также сообщается, что $1 тыс. офицер уже успел получить.

Антикоррупционное агентство возбудило уголовное дело по статье «Взяточничество», подозреваемому грозит лишение свободы на срок до девяти лет.