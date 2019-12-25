Тюмень, , 09:15 — REGNUM В Тюмени проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины при пожаре в хостеле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Сгоревший особняк-хостел на ул. Олега Кошевого в Тюмени Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области

Хостел располагался в трёхэтажном особняке, сообщает следственный орган по улице Олега Кошевого. Тело неустановленного мужчины обнаружено на первом этаже сгоревшего здания.

По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будет установлена личность погибшего, а также причины и условия, которые могли привести к трагедии.

Напомним, сперва сообщалось лишь о трёх пострадавших. Они доставлены в областную клиническую больницу №1. По информации регионального департамента здравоохранения их состояние удовлетворительное.

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