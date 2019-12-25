Топки, , 09:11 — REGNUM В Кемеровской области перекрыто движение на участке федеральной трассы «Сибирь» из-за дорожно-транспортного происшествия. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону, утром на территории Топкинского района столкнулись грузовой автомобиль «Скания» и «Мерседес».

Водитель легкового автомобиля, как отмечается, погиб. Через час на том же участке последовательно столкнулись три грузовика и четыре легковые машины. Один человек получил травмы.

«По предварительной информации, причиной данного ДТП послужило то, что водители не справились с управлением в сложных погодных условиях», — отметили в МВД.

В результате движение на этом участке трассы было полностью перекрыто. Правоохранители рекомендуют водителям двигаться по дороге «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга». Кроме того, всех участников дорожного движения инспектора призвали быть крайне осторожными на дороге.

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